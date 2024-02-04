Бывшая жена Брюса Уиллиса опубликовала новое фото с болезненным актёром

Деми Мур, бывшая жена Брюса Уиллиса, опубликовала на своей странице в одной из соцсетей фотографию со дня рождения их дочери — Таллулы Уиллис. На ней болезненный актёр выглядит вполне хорошо и счастливо.

Фото: Соцсети Деми Мур

Сегодня осыпаем нашу Таллулу любовью в день её 30-летия.

В 2022 году у Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию, из-за которой у актёра возникли проблемы с памятью и опорно-двигательной системой. Осенью 2023-го артист перестал разговаривать и начал забывать своих близких и друзей.

В начале января врачи Уиллиса поделились неутешительными прогнозами — скорее всего, актёр не доживёт до следующего Нового года. Его деменция прогрессирует слишком быстро, а помочь звезде в этой ситуации не могут даже лучшие специалисты.