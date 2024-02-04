Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Бывшая жена Брюса Уиллиса опубликовала новое фото с болезненным актёром

Бывшая жена Брюса Уиллиса опубликовала новое фото с болезненным актёром
Комментарии

Деми Мур, бывшая жена Брюса Уиллиса, опубликовала на своей странице в одной из соцсетей фотографию со дня рождения их дочери — Таллулы Уиллис. На ней болезненный актёр выглядит вполне хорошо и счастливо.

Фото: Соцсети Деми Мур

Сегодня осыпаем нашу Таллулу любовью в день её 30-летия.

В 2022 году у Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию, из-за которой у актёра возникли проблемы с памятью и опорно-двигательной системой. Осенью 2023-го артист перестал разговаривать и начал забывать своих близких и друзей.

В начале января врачи Уиллиса поделились неутешительными прогнозами — скорее всего, актёр не доживёт до следующего Нового года. Его деменция прогрессирует слишком быстро, а помочь звезде в этой ситуации не могут даже лучшие специалисты.

Материалы по теме
Видео
Дочь Брюса Уиллиса опубликовала новое видео со своим отцом
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android