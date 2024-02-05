«Я испытывал дискомфорт»: Рузиль Минекаев — о поцелуе с Анной Пересильд в «Слове пацана»

Актер Рузиль Минекаев, сыгравший Марата в «Слове пацана», рассказал о съёмках сцены поцелуя с Анной Пересильд. По словам актёра, ему в этот момент было дискомфортно.

Минекаев отметил, что при поцелуе с малознакомым человеком всегда испытываешь смешанные впечатления. В этом случае было так же. Даже с учётом того, что Пересильд — актриса.

Мы быстро сняли. Со второго или третьего дубля. Я не знал, что это был её первый поцелуй. Я испытывал дискомфорт. Всегда испытываешь дискомфорт, когда целуешься с малознакомым человеком.

Также актёр подчеркнул, что поначалу его жена Азиза испытывала неприятные чувства от того, что её муж стал очень популярным в Сети, однако со временем она стала реагировать на это спокойно и сдержанно.