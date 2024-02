Star Wars Jedi: Survivor выдали «Грэмми» за лучший саундтрек в играх

Прошедшей ночью в США прошла церемония вручения «Грэмми». Среди победителей оказалась и видеоигра — Star Wars Jedi: Survivor. За наградой на сцену вышли композиторы тайтла Стивен Бартон и Горди Хааб.

Star Wars Jedi: Survivor боролась за «Грэмми» с Call of Duty: Modern Warfare 2, God of War Ragnarok, Hogwarts Legacy и Stray Gods: The Roleplaying Musical. «Грэмми» вручает награду игре лишь второй раз в истории — номинация появилась в 2023 году. Тогда победителем стала Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok.

Видео доступно на YouTube-канале Recording Academy / GRAMMYs. Права на видео принадлежат «Грэмми».

Star Wars Jedi: Survivor вышла в 2023 на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Игра получила неплохие отзывы от игроков и прессы.