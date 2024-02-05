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Эксперт назвал опасные привычки, которые могут навредить смартфону

Эксперт назвал опасные привычки, которые могут навредить смартфону
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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал «Москве 24» об опасных привычках, которые могут навредить смартфону.

По словам эксперта, лучше не протирать экран и разъёмы устройства спиртом и обеззараживающей жидкостью, потому что можно залить мембраны и микрофоны телефона, а также вызвать окисление разъёмов. Ещё Муртазин порекомендовал не проводить со смартфоном эксперименты с температурой.

Любые экстремальные температуры для смартфона не очень хороши, так же как и для человека. При сильной жаре аппарат греется, быстрее разряжается. При большом минусе он тоже разряжается быстрее. Высокая влажность также опасна. Рано или поздно она убивает электронику.

Также Муртазин не советует устанавливать на смартфон слишком много приложений, чтобы со временем устройство не начало глючить.

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