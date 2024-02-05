Звезда «Слова пацана» Никита Кологривый сыграет в фильме «Возвращение попугая Кеши»

Кинокомпания «Кинотека» объявила о старте съёмок семейной комедии «Возвращение попугая Кеши». Одну из главных ролей в ней исполнит звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый. Он воплотит роль учителя географии Митяя, у которого на руках оказывается говорящий попугай Иннокентий. Премьера ленты состоится осенью 2024 года.

Картина расскажет о том, как очень умная птица берётся помочь парню с его проблемами. Иннокентий заключает с человеком договор: попугай сделает так, чтобы Лера вернулась к Митяю, а тот поможет птице воссоединиться со своей пташкой-возлюбленной.

В фильме также снимутся Оксана Акиньшина («Контейнер»), Марк Юсеф («Папины дочки. Новые»), Роман Курцын («Огонь») и другие актёры. Режиссёром выступит Олег Асадулин («Тест на беременность 2»).