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В России планируют создать 1000 базовых станций связи 5G в 2025 году

В России планируют создать 1000 базовых станций связи 5G в 2025 году
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Российские базовые станции связи 5G начнут устанавливать в российских городах-миллионниках в 2025 году. Об этом изданию «РИА Новости» сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В рамках направления дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи» в 2025 году запланировано производство отечественных базовых станций в количестве 1000 штук, что позволит приступить к внедрению сетей 5G в городах-миллионниках.

По словам чиновника, развёртывание сетей 5G на отечественных базовых станциях должно начаться уже с 2026 года в крупных городах России. Разработка проекта идёт в рамках «дорожной карты» направления «Современные и перспективные сети мобильной связи» на период до 2030 года.

По плану правительства связь 5G должна появиться во всех городах России с населением от 100 тысяч человек к 2035 году. Частоты для распространения нового поколения связи в стране будут определены до марта 2024 года.

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