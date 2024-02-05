В России планируют создать 1000 базовых станций связи 5G в 2025 году

Российские базовые станции связи 5G начнут устанавливать в российских городах-миллионниках в 2025 году. Об этом изданию «РИА Новости» сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В рамках направления дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи» в 2025 году запланировано производство отечественных базовых станций в количестве 1000 штук, что позволит приступить к внедрению сетей 5G в городах-миллионниках.

По словам чиновника, развёртывание сетей 5G на отечественных базовых станциях должно начаться уже с 2026 года в крупных городах России. Разработка проекта идёт в рамках «дорожной карты» направления «Современные и перспективные сети мобильной связи» на период до 2030 года.

По плану правительства связь 5G должна появиться во всех городах России с населением от 100 тысяч человек к 2035 году. Частоты для распространения нового поколения связи в стране будут определены до марта 2024 года.