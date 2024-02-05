Сериал «Слово пацана» получил 15 номинаций на премию АПКиТ — полный список претендентов
Организаторы Премии АПКиТ (Ассоциации продюсеров кино и телевидения), отмечающей лучшие фильмы и сериалы российского производства, огласили шорт-лист номинантов на награды по итогам 2023 года.
Лидером XI Премии АПКиТ по числу номинаций стал сериал «Слово пацана: Кровь на асфальте» — его отметили сразу 15 раз. Далее идут «Волшебный участок» и «Балет», набравшие по девять номинаций.
Все номинанты на Премию АПКиТ — 2023:
- Лучший мини-сериал на ТВ (1-4 серии): «Арт и Факт», «Изгой», «Топор. 1945. Кёнигсберг»
- Лучший телесериал (5-19 серий): «Бизон: Дело манекенщицы», «Екатерина. Фавориты», Мосгаз. Последнее дело Черкасова»
- Лучший многосерийный телефильм (20 и более серий): «Балабол», «Невский. Расплата за справедливость», «Скорая помощь
- Лучший онлайн-сериал (1-6 серий): «Абрек», «Позывной «Журавли»», «Цербер
- Лучший онлайн-сериал (7 и более серий): «Библиотекарь», Король и Шут», «Слово пацана: Кровь на асфальте»
- Лучший комедийный сериал: «Волшебный участок», «Кибердеревня», «Лада Голд»
- Лучший анимационный сериал: «Объяснялкины», «Отель у овечек», «Три кота»
- Лучший документальный сериал: «Время «Спартака»», «История российских компьютерных игр», «Как я познакомился со своей мамой»
- Лучший документальный фильм: «Алексей Балабанов. Послесловие..», «Алексей Леонов. Космос внутри», «Михаил Горшенёв. Легенда о Короле и Шуте»
- Лучший полнометражный художественный фильм: «Вызов», «По щучьему велению», «Чебурашка»
- Лучшая сценарная работа: «Балет», «Бизон: Дело манекенщицы», «Волшебный участок», «Слово пацана: Кровь на асфальте»
- Лучшие визуальные эффекты: «Библиотекарь», «Волшебный участок», «Кибердеревня»
- Лучшая режиссёрская работа: «Балет», «Волшебный участок», «Слово пацана: Кровь на асфальте»
- Лучшая оригинальная музыка к сериалу: «Актрисы», «Король и Шут», «Слово пацана: Кровь на асфальте»
- Лучшая операторская работа: «Актрисы», «Балет», «Волшебный участок»
- Лучшая работа художника-постановщика: «Библиотекарь», «Волшебный участок», «Слово пацана: Кровь на асфальте»
- Лучшая работа художника по костюмам: «Актрисы», «Балет», «Слово пацана: Кровь на асфальте»
- Лучшая работа художника по гриму: «Библиотекарь», «Волшебный участок», «Король и Шут»
- Лучшая работа звукорежиссёра: «Балет», «Волшебный участок», «Король и Шут»
- Лучшая работа режиссёра монтажа: «Балет», «Волшебный участок», «Слово пацана: Кровь на асфальте»
- Лучшая работа кастинг-директора: «Балет», «Король и Шут», «Слово пацана: Кровь на асфальте»
- Лучший актёр сериала: Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Иван Янковский (все — «Слово пацана: Кровь на асфальте»)
- Лучшая актриса сериала: Алла Сигалова («Балет»), Екатерина Дмитриева («Библиотекарь»), Мариэтта Цигаль-Полищук («Раневская»), Анна Пересильд («Слово пацана: Кровь на асфальте»)
- Лучший актёр второго плана в сериале: Андрей Мерзликин («Библиотекарь»), Сергей Бурунов и Никита Кологривый (оба — «Слово пацана: Кровь на асфальте»)
- Лучшая актриса второго плана в сериале: Ирина Апексимова («Балет»), Юлия Александрова («Кеша должен умереть»), Юлия Александрова («Слово пацана: Кровь на асфальте»)
Победители премии будут объявлены на торжественной церемонии в марте.
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