Сериал «Слово пацана» получил 15 номинаций на премию АПКиТ — полный список претендентов

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Организаторы Премии АПКиТ (Ассоциации продюсеров кино и телевидения), отмечающей лучшие фильмы и сериалы российского производства, огласили шорт-лист номинантов на награды по итогам 2023 года.

Лидером XI Премии АПКиТ по числу номинаций стал сериал «Слово пацана: Кровь на асфальте» — его отметили сразу 15 раз. Далее идут «Волшебный участок» и «Балет», набравшие по девять номинаций.

Все номинанты на Премию АПКиТ — 2023:

Лучший мини-сериал на ТВ (1-4 серии): «Арт и Факт», «Изгой», «Топор. 1945. Кёнигсберг»

«Арт и Факт», «Изгой», «Топор. 1945. Кёнигсберг» Лучший телесериал (5-19 серий): «Бизон: Дело манекенщицы», «Екатерина. Фавориты», Мосгаз. Последнее дело Черкасова»

«Бизон: Дело манекенщицы», «Екатерина. Фавориты», Мосгаз. Последнее дело Черкасова» Лучший многосерийный телефильм (20 и более серий): «Балабол», «Невский. Расплата за справедливость», «Скорая помощь

«Балабол», «Невский. Расплата за справедливость», «Скорая помощь Лучший онлайн-сериал (1-6 серий): «Абрек», «Позывной «Журавли»», «Цербер

«Абрек», «Позывной «Журавли»», «Цербер Лучший онлайн-сериал (7 и более серий): «Библиотекарь», Король и Шут», «Слово пацана: Кровь на асфальте»

«Библиотекарь», Король и Шут», «Слово пацана: Кровь на асфальте» Лучший комедийный сериал: «Волшебный участок», «Кибердеревня», «Лада Голд»

«Волшебный участок», «Кибердеревня», «Лада Голд» Лучший анимационный сериал: «Объяснялкины», «Отель у овечек», «Три кота»

«Объяснялкины», «Отель у овечек», «Три кота» Лучший документальный сериал: «Время «Спартака»», «История российских компьютерных игр», «Как я познакомился со своей мамой»

«Время «Спартака»», «История российских компьютерных игр», «Как я познакомился со своей мамой» Лучший документальный фильм: «Алексей Балабанов. Послесловие..», «Алексей Леонов. Космос внутри», «Михаил Горшенёв. Легенда о Короле и Шуте»

«Алексей Балабанов. Послесловие..», «Алексей Леонов. Космос внутри», «Михаил Горшенёв. Легенда о Короле и Шуте» Лучший полнометражный художественный фильм: «Вызов», «По щучьему велению», «Чебурашка»

«Вызов», «По щучьему велению», «Чебурашка» Лучшая сценарная работа: «Балет», «Бизон: Дело манекенщицы», «Волшебный участок», «Слово пацана: Кровь на асфальте»

«Балет», «Бизон: Дело манекенщицы», «Волшебный участок», «Слово пацана: Кровь на асфальте» Лучшие визуальные эффекты: «Библиотекарь», «Волшебный участок», «Кибердеревня»

«Библиотекарь», «Волшебный участок», «Кибердеревня» Лучшая режиссёрская работа: «Балет», «Волшебный участок», «Слово пацана: Кровь на асфальте»

«Балет», «Волшебный участок», «Слово пацана: Кровь на асфальте» Лучшая оригинальная музыка к сериалу: «Актрисы», «Король и Шут», «Слово пацана: Кровь на асфальте»

«Актрисы», «Король и Шут», «Слово пацана: Кровь на асфальте» Лучшая операторская работа: «Актрисы», «Балет», «Волшебный участок»

«Актрисы», «Балет», «Волшебный участок» Лучшая работа художника-постановщика: «Библиотекарь», «Волшебный участок», «Слово пацана: Кровь на асфальте»

«Библиотекарь», «Волшебный участок», «Слово пацана: Кровь на асфальте» Лучшая работа художника по костюмам: «Актрисы», «Балет», «Слово пацана: Кровь на асфальте»

«Актрисы», «Балет», «Слово пацана: Кровь на асфальте» Лучшая работа художника по гриму: «Библиотекарь», «Волшебный участок», «Король и Шут»

«Библиотекарь», «Волшебный участок», «Король и Шут» Лучшая работа звукорежиссёра: «Балет», «Волшебный участок», «Король и Шут»

«Балет», «Волшебный участок», «Король и Шут» Лучшая работа режиссёра монтажа: «Балет», «Волшебный участок», «Слово пацана: Кровь на асфальте»

«Балет», «Волшебный участок», «Слово пацана: Кровь на асфальте» Лучшая работа кастинг-директора: «Балет», «Король и Шут», «Слово пацана: Кровь на асфальте»

«Балет», «Король и Шут», «Слово пацана: Кровь на асфальте» Лучший актёр сериала: Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Иван Янковский (все — «Слово пацана: Кровь на асфальте»)

Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Иван Янковский (все — «Слово пацана: Кровь на асфальте») Лучшая актриса сериала: Алла Сигалова («Балет»), Екатерина Дмитриева («Библиотекарь»), Мариэтта Цигаль-Полищук («Раневская»), Анна Пересильд («Слово пацана: Кровь на асфальте»)

Алла Сигалова («Балет»), Екатерина Дмитриева («Библиотекарь»), Мариэтта Цигаль-Полищук («Раневская»), Анна Пересильд («Слово пацана: Кровь на асфальте») Лучший актёр второго плана в сериале: Андрей Мерзликин («Библиотекарь»), Сергей Бурунов и Никита Кологривый (оба — «Слово пацана: Кровь на асфальте»)

Андрей Мерзликин («Библиотекарь»), Сергей Бурунов и Никита Кологривый (оба — «Слово пацана: Кровь на асфальте») Лучшая актриса второго плана в сериале: Ирина Апексимова («Балет»), Юлия Александрова («Кеша должен умереть»), Юлия Александрова («Слово пацана: Кровь на асфальте»)

Победители премии будут объявлены на торжественной церемонии в марте.