Honkai Star Rail скачали 100 млн раз за 10 месяцев — темп в два раза выше, чем у «Геншина»

Бесплатная ролевая игра Honkai: Star Rail преодолела отметку в 100 млн загрузок накануне выхода глобального патча 2.0. Об этом сообщили разработчики из студии HoYoverse.

Такого результата игра смогла добиться за 9 месяцев и 27 дней. Официальный релиз на ПК и «мобилках» состоялся в конце апреля 2023 года, а в октябре Star Rail стала доступна ещё и на PS5.

Фото: HoYoverse

«Пробить» 100 млн скачиваний HSR сумела намного быстрее, чем это сделала Genshin Impact. Первая крупная игра HoYoverse (ранее — miHoYo) достигла этого показателя только к апрелю 2022 года (более чем полтора года с момента релиза).

6 февраля в Honkai: Star Rail выйдет большое обновление 2.0 с новым регионом, игровыми механиками и новыми персонажами.