Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Honkai Star Rail скачали 100 млн раз за 10 месяцев — темп в два раза выше, чем у «Геншина»

Honkai Star Rail скачали 100 млн раз за 10 месяцев — темп в два раза выше, чем у «Геншина»
Комментарии

Бесплатная ролевая игра Honkai: Star Rail преодолела отметку в 100 млн загрузок накануне выхода глобального патча 2.0. Об этом сообщили разработчики из студии HoYoverse.

Такого результата игра смогла добиться за 9 месяцев и 27 дней. Официальный релиз на ПК и «мобилках» состоялся в конце апреля 2023 года, а в октябре Star Rail стала доступна ещё и на PS5.

Фото: HoYoverse

«Пробить» 100 млн скачиваний HSR сумела намного быстрее, чем это сделала Genshin Impact. Первая крупная игра HoYoverse (ранее — miHoYo) достигла этого показателя только к апрелю 2022 года (более чем полтора года с момента релиза).

6 февраля в Honkai: Star Rail выйдет большое обновление 2.0 с новым регионом, игровыми механиками и новыми персонажами.

Материалы по теме
Honkai Star Rail после патча 2.0: все детали самого большого обновления в истории игры
Honkai Star Rail после патча 2.0: все детали самого большого обновления в истории игры
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android