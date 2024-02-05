Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

У Джеймса Кэмерона уже есть идеи для «Аватара 6» и «Аватара 7»

У Джеймса Кэмерона уже есть идеи для «Аватара 6» и «Аватара 7»
Аудио-версия:
Комментарии

Недавно состоялась премьера «Аватара 2», до премьеры третьего, четвёртого и пятого фильмов ещё очень далеко, однако режиссёр и создатель вселенной Джеймс Кэмерон уже обсуждает идеи для шестой и седьмой частей серии.

Об этом постановщик рассказал в интервью People, подтвердив, что сценарий для пятой части уже написан. Судя по всему, в ближайшие годы Кэмерон займётся в том числе продумыванием сюжета лент, которые снимет кто-то другой.

Мы полностью написали сценарий к пятому фильму, и у меня есть идеи для шестого и седьмого фильма. Хотя в этот момент я, скорее всего, передам эстафету кому-то другому. Сами понимаете, смертность меня уже настигает.

Таким образом, «Аватар 6» и «Аватар 7» выйдут уже в 2030-х годах. Напомним, премьера третьей части состоится 19 декабря 2025 года. «Аватар 4» планируется к выходу 21 декабря 2029 года, за ним должен последовать «Аватар 5», который ожидается 19 декабря 2031-го.

Материалы по теме
Стартовали съёмки «Аватара 4» — премьера в 2029 году
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android