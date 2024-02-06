Фильм про Мандалорца и Грогу начнут снимать 17 июня

На сайте Film and Television Industry Alliance (FTIA) появилась дата начала съёмок фильма «Мандалорец и Грогу». Если верить данным, производство проекта стартует 17 июня в Лос-Анджелесе.

Деталей ленты нет, однако её синопсис в данный момент выглядит так.

Мандалорцу, охотнику за головами — одиночке, поручено поймать Грогу, таинственное и очаровательное существо. Вместо этого он формирует прочную связь с Грогу и стремится защитить его от различных угроз, изучая его предназначение в постимперской галактике.

Сколько займут съёмки фильма про Мандо и Грогу, неизвестно. Режиссёром ленты выступит Джон Фавро. Он же станет и продюсером вместе с Дэйвом Филони. Педро Паскаль, конечно, вернётся к роли Мандо.