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В разработке находится мобильная Elden Ring в духе Genshin Impact — СМИ

В разработке находится мобильная Elden Ring в духе Genshin Impact — СМИ
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По данным источников издания Reuters, китайская компания Tencent работает над мобильной версией Elden Ring. Отмечается, что игра будет условно-бесплатной в духе Genshin Impact.

Судя по всему, так компания хочет выпустить конкурента популярной игры miHoYo. Tencent купила права на Elden Ring у From Software ещё в 2022 году, когда выкупила долю акций студии.

Даты выхода мобильной Elden Ring нет. Над ней якобы работает команда из десятков человек, однако в последнее время разработка продвигается медленно из-за различных причин. В основном они касаются попыток изменить концепцию хардкорного одиночного экшена и подогнать его под многопользовательскую игру.

Tencent и FromSoftware не ответили на запросы о комментариях. Источники отказались называться, поскольку им не разрешили общаться со СМИ.

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