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В России продажи техники для умного дома выросли почти вдвое

В России продажи техники для умного дома выросли почти вдвое
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По данным сетей «МегаФон» и Yota, в 2023 году спрос на товары для умного дома в России увеличился на 90%, рост получился почти двойной.

В категории устройств для умного дома наибольшей популярностью у россиян в 2023 году пользовались смарт-розетки и датчики температуры и влажности. Их продажи за год выросли на 52% и 88% соответственно в натуральном выражении.

Спрос на центры управления умным домом вырос на 35%, на 14% увеличился спрос на приборы умного освещения: лампы и светильники. Вырос интерес и к прочим смарт-устройствам для дома, куда входят датчики движения, протечек и дыма.

Одна из наиболее динамично растущих групп товаров – это умные колонки, их продажи в 2023 году выросли в 2,3 раза. Колонки в целом пользуются куда большей популярностью среди граждан.

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