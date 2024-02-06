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В PS Plus бесплатно раздают Steelrising, Rollerdrome и Foamstars

Sony обновила базовую ежемесячную раздачу игр в PS Plus. Все подписчики могут забрать три игры: Steelrising, Rollerdrome и Foamstars.

Steelrising (PS5)

Мрачный экшен от авторов GreedFall, разворачивающийся во времена Французской революции.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Nacon.

Rollerdrome (PS4, PS5)

Шутер от третьего лица, в котором необходимо бегать на роликах и стильно устранять своих противников с помощью различного оружия, перемещаясь по экстремальным аренам.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Private Division

Foamstars (PS4, PS5)

Сетевой командный шутер, в котором необходимо перестреливаться с противниками, используя мыльное оружие.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Square Enix.

Уже в этом месяце из подписки пропадут Tekken 7, Resident Evil 7, I am Setsuna и другие тайтлы.