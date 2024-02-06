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Житель Кургана заплатит более 22 млн рублей за подделку книг по «Гарри Поттеру»

Житель Кургана заплатит более 22 млн рублей за подделку книг по «Гарри Поттеру»
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Российский суд приговорил жителя Курганской области к двум годам лишения свободы условно и выплате более 22 млн рублей штрафа за незаконное использование объектов авторского права при изготовлении книг по «Гарри Поттеру». Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

Суд установил, что с декабря 2018 до апреля 2021 года злоумышленник изготовил более 43 тыс. контрафактных экземпляров книг без разрешения от обладателя авторских прав. Эксклюзивные права на произведения в период совершения преступления принадлежали компании «Махаон» после того, как они истекли у издательства «Росмэн» в 2013 году.

В результате суд признал виновным 45-летнего местного жителя по ч. 3 ст. 146 УК РФ (незаконное использование объектов авторского права, совершённое в особо крупном размере).

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