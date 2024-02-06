Промокоды для Honkai Star Rail к патчу 2.0 — авторы раздают 300 звёздного нефрита

6 февраля для Honkai Star Rail вышел патч 2.0 — крупнейшее обновление в истории проекта. Вместе с ним в экшен добавили новую планету, трёх новых героев и множество других нововведений.

В честь этого события разработчики организовали раздачу звёздного нефрита — пользователи могут получить сразу 300 единиц игровой валюты. Для этого нужно ввести следующие промокоды:

ZA9674JSAUPF — 100 звёздного нефрита;

— 100 звёздного нефрита; 3S9N65KTBD63 — 100 звёздного нефрита;

— 100 звёздного нефрита; 6T96N52TADN7 — 100 звёздного нефрита.

Промокоды можно ввести на официальном сайте Honkai: Star Rail по ссылке. Активировать награды также можно в главном меню (три точки вверху справа — промокод).

Промокоды с валютой доступны до 18 февраля — после этой даты их больше нельзя будет активировать.