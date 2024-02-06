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Телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал о съёмках в сериале «Сергий против нечисти. Яга»

Телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал о съёмках в сериале «Сергий против нечисти. Яга»
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Ведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о съёмках в сериале «Сергий против нечисти. Яга». В проекте он исполнил роль самого себя, пытаясь отталкиваться от системы Станиславского.

Ведущий остался под впечатлениями от съёмок, сравнив себя с артистом Дмитрием Хрусталёвым, также играющим самого себя. Губерниев также похвалил актрису и коллегу по площадке Яну Кошкину, назвав её «просто прекрасной».

Я немного изучал на своем дебютантском уровне систему Станиславского, пытался сыграть самого себя в предлагаемых обстоятельствах, как человека не самого приятного. Но, мне кажется, образ получился обаятельным, и я даже по здоровому обаянию тут соперничал с Хрусталёвым. Но он на площадке вздумал включать гимнаста – делал лёгкий брейк-данс. Поэтому я со своими двумя метрами в этом отставал. А Яна Кошкина – просто прекрасная.

«Сергий против нечисти. Яга» рассказывает о новых приключениях бывшего священника Сергия, который был отстранён от церкви и стал охотником за нечистью вместе с капитаном полиции Катей. В продолжении главный герой заключает сомнительную сделку с Бабой Ягой, чтобы спасти свою любимую женщину. Премьера шоу состоялась 1 февраля.

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