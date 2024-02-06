Звезда «Слова пацана» Никита Кологривый устроил скандал в эфире передачи «Закрытый показ»

Звезда сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте» Никита Кологривый стал гостем программы «Закрытый показ». Ведущий Александр Гордон попросил у актёра выразить своё мнение после просмотра триллера «Подельник» с Павлом Деревянко.

Видео доступно на YouTube-канале Слово_пацана. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Никита Кологривый заявил, что, по его мнению, фильм рассказывает «про наше сознание, про наш быт и про последствия, которые в нашем быту возникают из‑за каких‑то междоусобиц, проблем, которые возникают из‑за нужды определённой». В ответ на это Александр Гордон отметил, что подобный отзыв, скорее, вызовет отторжение от просмотра у потенциального зрителя, и попросил у актёра сперва рассказать зрителям, о чём фильм.

Звезда «Слова пацана» тут же вспылил, предложив «закончить передачу в трёх словах». Ведущий напомнил актёру, что именно он определяет, что для программы хорошо, а что плохо. Гордон предложил Кологривому ответить на его вопрос и заметил, что его никто не держит. После этих слов актёр покинул студию.