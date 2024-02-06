Сергей Жуков выступит наставником «Новой Фабрики звёзд» на ТНТ

Лидер поп-группы «Руки вверх!» Сергей Жуков выступит наставником «Новой Фабрики звёзд». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя канала ТНТ. Вместе с ним будет ещё один ведущий, имя которого пока не раскрывается.

О перезапуске знаменитого музыкального шоу «Фабрика звёзд» стало известно осенью 2023 года. Популярная передача вернётся на телеэкраны уже этой весной. Сколько выпусков войдёт в дебютный сезон, неизвестно.

Оригинальная «Фабрика звёзд» выходила с 2002 по 2012 год на Первом канале и рассказывала о начинающих артистах, которые постигают азы шоу-бизнеса под руководством своих наставников. В 2017 году шоу перезапустили на «Муз-ТВ», после чего права на проект получил ТНТ. Именно из «Фабрики звёзд» вышли многие звёзды современной эстрады, включая Тимати, Полину Гагарину, Викторию Дайнеко и других исполнителей.