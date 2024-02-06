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Вышел дублированный трейлер сериала «Поймай мне убийцу» — премьера 15 февраля

Вышел дублированный трейлер сериала «Поймай мне убийцу» — премьера 15 февраля
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Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» представил дебютный трейлер детективного сериала «Поймай мне убийцу». Шоу стартует в России уже 15 февраля — спустя три дня после мировой премьеры. В первый сезон войдёт 10 эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Amediateka. Права на видео принадлежат «Амедиатеке».

Сериал расскажет о Мики Писториус, первом в истории ЮАР психологе-профайлере, которая помогает разыскивать серийных преступников. Общаясь с ними, она погружается во тьму их души, способна пережить их страхи, проблемы и даже жажду славы. Действие шоу разворачивается в 1990-е, когда в разных частях Южной Африки стали появляться свои локальные маньяки.

Главную роль в сериале исполнила Шарлотта Хоуп, известная по «Игре престолов». Сценаристами выступили Эми Джефта («Кровавый след») и Оливер Фрэмптон («Гранчестер»).

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