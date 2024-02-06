Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Intel Extreme Masters Katowice 2024 Стрим A — Групповой этап
Начало прямой трансляции
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер предпоследнего спецвыпуска шоу The Grand Tour — премьера 16 февраля

Вышел трейлер предпоследнего спецвыпуска шоу The Grand Tour — премьера 16 февраля
Комментарии

Amazon представила трейлер нового спецвыпуска The Grand Tour под названием Sand Job («Песчаная работа»). Премьера предпоследнего спецэпизода культового автомобильного сериала состоится уже 16 февраля.

Видео доступно на YouTube-канале The Grand Tour. Права на видео принадлежат Amazon.

В спецвыпуске Джереми Кларксон, Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд отправятся по маршруту ралли «Париж — Дакар» на дешёвых модифицированных спортивных автомобилях. Ведущим предстоит побывать в Мавритании, пересечь пустыню Сахару и выжить в условиях невыносимой жары.

До конца 2024 года выйдет финальный спецэпизод The Grand Tour — в нём знаменитое трио отправится в Зимбабве. После этого шоу с Кларксоном, Хаммондом и Мэем официально завершится.

Материалы по теме
«Мы сняли про машины всё, что только можно»: Джереми Кларксон — о закрытии The Grand Tour
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android