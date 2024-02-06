Вышел трейлер предпоследнего спецвыпуска шоу The Grand Tour — премьера 16 февраля

Amazon представила трейлер нового спецвыпуска The Grand Tour под названием Sand Job («Песчаная работа»). Премьера предпоследнего спецэпизода культового автомобильного сериала состоится уже 16 февраля.

Видео доступно на YouTube-канале The Grand Tour. Права на видео принадлежат Amazon.

В спецвыпуске Джереми Кларксон, Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд отправятся по маршруту ралли «Париж — Дакар» на дешёвых модифицированных спортивных автомобилях. Ведущим предстоит побывать в Мавритании, пересечь пустыню Сахару и выжить в условиях невыносимой жары.

До конца 2024 года выйдет финальный спецэпизод The Grand Tour — в нём знаменитое трио отправится в Зимбабве. После этого шоу с Кларксоном, Хаммондом и Мэем официально завершится.