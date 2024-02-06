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Вышел дублированный русский трейлер «Май декабрь» — нового фильма с с Натали Портман

Вышел дублированный русский трейлер «Май декабрь» — нового фильма с с Натали Портман
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В преддверии премьеры романтической драмы «Май декабрь» в отечественных кинотеатрах создатели представили русский трейлер фильма.

Главные роли исполнили Натали Портман, Джулианна Мур и Чарльз Мелтон. Лента будет доступна в российских кинозалах с 29 февраля.

Видео доступно в группе «Кинокиоск» ВКонтакте. Права на видео принадлежат Gloria Sanchez Productions.

В центре истории окажутся супруги, бывшие ученик и его учительница, воспитывающие двух близнецов. О них решают снять фильм, но приехавшая к ним для подготовки к роли актриса ставит хрупкое семейное счастье под угрозу.

В мировом прокате «Май декабрь» вышел 17 ноября прошлого года, а с 1 декабря стал доступен в стриминговом сервисе Netflix. Фильм претендует на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.

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