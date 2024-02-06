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В турецком PS Store опять подорожали игры — в третий раз с начала года

В турецком PS Store опять подорожали игры — в третий раз с начала года
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Игроки на PlayStation 5 обратили внимание на очередное подорожание ряда игр в турецкой версии магазина PS Store. Это уже третье изменение с начала 2024 года.

В этот раз цены повысились на более чем 1 500 позиций — в основном это бандлы и расширенные издания игр. Полный список изменений можно посмотреть на портале PSPrices. А вот самые явные подорожания:

  • Atomic Heart Gold Edition — 2 499 лир (было 1 799 лир)
  • Diablo II: Resurrected — 729 лир (было 519 лир)
  • Dying Light 2 Deluxe Edition — 1 629 лир (было 1 199 лир)
  • Death Stranding Director's Cut Digital Deluxe Edition — 1 499 лир (было 1 099 лир)

Напомним, с 9 января в турецком PS Store дороже стали 400 игр, включая топовые новинки. Две недели спустя изменения коснулись ещё 300 тайтлов.

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