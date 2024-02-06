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В России начали продавать шлем Apple Vision Pro — цены доходят до 900 тысяч рублей

В России начали продавать шлем Apple Vision Pro — цены доходят до 900 тысяч рублей
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Российские маркетплейсы начали публиковать объявления о продаже гарнитуры смешанной реальности Vision Pro от компании Apple. Внимание на это обратил РБК.

Новинку можно купить на «Авито», Wildberries, Ozon и в других интернет-магазинах. Представители отдельных сервисов уверяют, что получить Vision Pro можно уже 8–10 февраля.

AR-шлем от Apple поставляется во всех трёх вариациях: с памятью объёмом 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Цены на самую дешёвую модель начинаются с 578 тыс. рублей, на самую дорогую — доходят до 900 тысяч рублей. При этом магазины отмечают, что ведут переговоры с поставщиками, и в последствии цена может снизиться.

Цена бюджетной версии Apple Vision Pro в США составляет $ 3 499 — это около 320 тысяч рублей по текущему курсу.

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