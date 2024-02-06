Следующая серия «Настоящего детектива» выйдет на три дня раньше запланированного

Создатели сериала «Настоящий детектив» объявили, что премьера нового эпизода четвёртого сезона состоится не в понедельник, как обычно, а в пятницу.

Таким образом, пятая серия выйдет уже 9 февраля. При этом финал сезона состоится по намеченному ранее плану — в пятницу, 18 февраля.

Перенос связан с грядущим Супербоулом — финальной игрой чемпионата НФЛ по американскому футболу, которая неизменно становится самым популярным событием на телевидении в США. Чтобы избежать конкуренции, эпизод «Настоящего детектива» и решили перенести.

В России сериал можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Амедиатека», а также по расширенной подписке Okko. При этом новые серии выходят с задержкой: так, 9 февраля будет доступен только четвёртый эпизод.