Звезда «Мандалорца» Джина Карано подала в суд на DIsney и потребовала вернуть её в сериал

Джина Карано, известная по роли Карасинтии в сериале «Мандалорец», подала в суд на Disney. Об этом она сообщила в X (ранее Twitter) и заявила, что финансовую поддержку ей в этом деле оказывает глава соцсети Илон Маск. По итогам иска Карано требует вернуть её во вселенную «Звёздных войн» — ранее она должна была сыграть в третьем сезоне «Мандалорца» и полнометражных фильмах по франшизе.

В своём иске Карано обвиняют Disney в дискриминации. По её мнению, компания уволила актрису из-за политических высказываний несколько лет назад. Тогда корпорация признала её публикации в «Твиттере» и TikTok возбуждающими ненависть или вражду, из-за чего отказалась от услуг артистки.

В своём заявлении Карано отметила, что Disney позволяет актёрам-мужчинам выражать своё мнение без страха быть уволенными, тогда как девушки в этом плане подвержены серьёзной опасности. Женщина ещё раз заметила, что своими постами не хотела никого оскорбить, а все обвинения в разжигании вражды она назвала обычными домыслами.