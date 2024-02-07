«Люди любят Джона Уика, потому что его любит Харон»: Киану Ривз — о важности Лэнса Реддика

Киану Ривз в недавнем интервью изданию People рассказал, что отправил письмо Лэнсу Реддику, в котором выразил ему своё уважение и любовь.

По словам Ривза, в письме он указал, за что именно люди любят Джона Уика — в этом есть и заслуга Харона, консьержа, которого играл Реддик.

Однажды я сказал ему… Ну, на самом деле я написал ему письмо и сказал: «Люди любят Джона Уика, потому что Харон любит Джона Уика». Поскольку этот персонаж любил Джона Уика, это сделало Джона Уика нормальным. И поэтому, когда я начал сниматься с ним, у нас была такая привязанность.

Ещё Ривз подчеркнул, что Реддик всегда работал с максимальной самоотдачей и показывал свою любовь к кино всем видом — это, по мнению Ривза, особенно выделяло его.