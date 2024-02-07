Кумэйл Нанджиани обратился к психотерапевту из-за плохих отзывов на «Вечных»

Актёр Кумэйл Нанджиани, сыгравший в ленте «Вечные», рассказал, что из-за плохих отзывов на фильм начал ходить на терапию, поскольку у него было плохое моральное состояние.

По словам Нанджиани, в тот момент он осознал, что люди несправедливо критикуют фильм и актёров, снявшихся в нём. Кумэйл подчеркнул, что до сих пор обсуждает эту проблему со своим психотерапевтом.

Это было очень, очень тяжело, и тогда я подумал: «Это несправедливо по отношению ко мне, это несправедливо по отношению к моей жене, я больше не могу так подходить к своей работе, нужно что-то менять. После этого я начал консультироваться, я до сих пор говорю об этом со своим психотерапевтом.

«Вечные» вышли в 2021 году и получили смешанные отзывы от критиков и зрителей.