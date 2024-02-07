Дэйв Батиста и Сэмюэл Л. Джексон сыграют в постапокалиптическом боевике

По данным издания Deadline, Дэйв Батиста, известный по «Стражам Галактики» и Сэмюэл Л. Джексон, снявшийся в «Криминальном чтиве» и «Мстителях», сыграют в постапокалиптическом боевике Afterburn.

События ленты развернутся в мире, в котором солнечная вспышка уничтожила все человеческие технологии. Через какое-то время солдат Джейк отправляется на поиски ценных предметов из прошлой жизни для богатых и влиятельных людей. В своей последней миссии он должен добыть «Мону Лизы» Леонардо да Винчи. Джексон же исполнит второстепенную роль борца за свободу Валентайна.

Фильм будет снят по одноимённой серии комиксов Red 5. Постановкой фильма займётся Дж.Дж. Перри — координатор трюков во франшизах «Джон Уик» и «Форсаж».