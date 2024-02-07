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Появился быстрый способ «сломать» Windows 11

Появился быстрый способ «сломать» Windows 11
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Издание MyDrivers обратило внимание на китайского блогера под ником Love Comparison. Он рассказал аудитории о забавном способе, который позволит быстро «сломать» Windows 11.

Блогер заявил, что система начнёт сходить с ума, если выставить на ней дату 1 января 10 000 года. Подвох в том, что так просто эту дату выставить не получится из-за ограничений ОС. Если попытаться установить дату через обычную настройку, то дальше 31 декабря 2099 года уйти не получится.

Блогер обошёл ограничения и с помощью редактора значения загрузчика BCDedit он установил в Windows 11 дату 31 декабря 9999 года, а время выставил на 23:59. После этого операционная система начала сбоить: все настройки сбросились до заводских, а программы стали открываться дольше. Не спасла ситуацию и перезагрузка ПК.

По данным MyDrivers, подобную проблему можно решить через полную переустановку Windows.

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