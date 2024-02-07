Сериал «Слово пацана» посмотрели на Wink 23 млн человек

Недавно генеральный директор сервиса Wink Антон Володькин дал интервью изданию РБК. В нём он сообщил, что шоу на платформе посмотрели 23 млн человек. Он отметил, что примерно столько же пришлось и на пиратские ресурсы.

По словам Володькина, у зрителей явно есть запрос на продолжение, да и самому сервису с точки зрения бизнеса было бы очень выгодно запустить второй сезон шоу.

Но принимать решение о втором сезоне будут только создатели проекта. Мы как представители бизнеса «за», но не можем декларировать, что это точно будет.

Бюджет «Слова пацана» глава Wink не раскрывает, однако утверждает, что «речь идёт про сотни миллионов рублей» за все восемь серий. Эти затраты удалось окупить в первый месяц после выхода первой серии.