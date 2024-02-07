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Российский ремейк триллера «Вышка» выйдет 20 июня 2025 года

Российский ремейк триллера «Вышка» выйдет 20 июня 2025 года
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Ещё летом 2023 года стало известно, что в России выпустят ремейк триллера «Вышка», однако дату не называли. Она появилась на сайте «Бюллетень кинопрокатчика». Если верить данным, лента выйдет в прокат 20 июня 2025 года.

Фото: «Бюллетень кинопрокатчика»

Никаких сюжетных деталей ремейка нет, также неизвестен и актёрский состав. Оригинал рассказывал про двух девушек, решивших забраться на 600-метровую вышку. Сначала они полны уверенности, но потом вдруг что-то идёт не по плану. Триллер снял Скотт Манн.

Лента стала кассовым хитом: при бюджете в $ 3 млн лента собрала $ 17 млн по всему миру. Вдобавок к этому картина получила массу положительных отзывов от критиков и зрителей.

Дистрибьютором фильма выступит кинокомпания «НМГ Кинопрокат».

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