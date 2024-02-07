У «Ходячих мертвецов» будет кроссовер с героями всех сериалов франшизы

После завершения культовых «Ходячих мертвецов» телеканал AMC продолжил развивать франшизу. Сейчас она переживает новый расцвет, развивая истории знаменитых персонажей в отдельных сериалах, однако это не значит, что герои вновь не встретятся друг с другом.

Об этом рассказал Скотт М. Гимпл, отвечающий за общее развитие «Ходячих мертвецов», Сейчас шоураннер продумывает будущее героев и планирует сделать так, чтобы персонажи когда-нибудь встретились друг с другом.

У меня есть мечта объединить наших героев, и я начал использовать для этого небольшие крошки. Никогда точно не знаешь, когда и как это произойдёт, по множеству разных причин… Скажу так: я уже прописываю эти пути.

Сейчас у «Ходячих мертвецов» пять спин-оффов: «Бойтесь ходячих мертвецов», «Истории ходячих мертвецов», «Мир за пределами», «Мёртвый город» и «Дэрил Диксон». А уже 25 февраля стартуют «Выжившие» с Эндрю Линкольном.