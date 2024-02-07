«Мы в слишком большой безопасности»: звезда «Очень странных дел» — про смерти в сериале

В недавнем интервью актёр Гейтен Матараццо, сыгравший Дастина в «Очень странных делах», заявил, что создателям шоу следует быть более жёсткими и активнее жертвовать различными персонажами.

По словам Матараццо, если зрители будут чувствовать, что персонажи в опасности, то они будут больше им сопереживать. Пока что все персонажи в «слишком большой безопасности».

Это может показаться странным, но мы должны убивать больше людей. Это шоу было бы намного лучше, если бы ставки были намного выше. Я чувствую, что мы все в слишком большой безопасности.

Четыре сезона «Очень странных дел» можно посмотреть на Netflix. Пятый сезон выйдет не раньше 2025 года, он станет для всего сериала финальным и завершит сюжетную ветку героев.