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Стример убил босса в Elden Ring с помощью азбуки Морзе

Стример убил босса в Elden Ring с помощью азбуки Морзе
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Испанскому стримеру под ником Silithur удалось победить Маргита — одного из первых сложных боссов Elden Ring, с помощью азбуки Морзе.

Фрагмент битвы с боссом можно посмотреть в отрывке из Twitch ниже. Видно, как стример пытается парировать атаки и уворачиваться. В последний момент боя у персонажа остаётся очень мало здоровья, но босс всё же умирает.

Фанаты Elden Ring уже проходили игру различными способами: с помощью барабанов, бананов, танцевального коврика и другими способами. Этот способ стал ещё одним — пользователи в шутку занесли его в список самых необычных способов прохождения.

Стример оставил комментарий под публикацией издания Dexerto и подчеркнул, что планирует таким образом пройти всю игру.

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