«Что это за дерьмо?» Создатель «Йеллоустоуна» объяснил, почему не любит «Форреста Гампа»

Фильм «Форрест Гамп» уже давно стал международной классикой кино, уверенно занимая лидирующие строчки на всевозможных агрегаторах. История умственно отсталого человека, который проходит через множество трудностей и становится миллионером, тронула многих людей, однако не создателя сериала «Йеллоустон » Тейлора Шеридана.

Как рассказал шоураннер, он терпеть не может фильмы, которые пытаются рассказать ему, как устроена жизнь. Его также поразила абсурдность драмы, включая культовую сцену с забегом по США. Наконец, он выразил сомнение в том, что такой фильм возможен в нынешнее время, когда кто-то постоянно оскорбляется.

Я терпеть не могу платить деньги и позволять кому-то проповедовать мне… вот почему я ненавижу «Форреста Гампа». Этот чёртов идиот стал единственным парнем, который смог познать мир? Он просто пробежал по Америке, и все внезапно решили следовать за ним, чтобы исцелить страну? Что это за дерьмо? Для меня самое главное в кино — это развлекать, обучать и просвещать. Не давать никому ответов, просто задавать много вопросов. Ирония в том, что вы не могли бы снять этот фильм сегодня, потому что кто-то бы оскорбился изображением Форреста.

Сейчас Шеридан работает над финальный сезоном «Йеллоустоун». Премьера последних серий пятого сезона шоу состоится в ноябре.