Эксперты назвали лучшие смартфоны в разных категориях на начало 2024 года

Администрация портала Tech Advisor выпустила материал, посвящённый лучшим смартфонам по итогам января 2024 года. Эксперты отобрали 10 гаджетов. которые подойдут пользователям с самыми разными запросами.

Так, лучшим смартфоном на январь 2024 года эксперты признали Samsung Galaxy S24 Ultra, отметив его производительность, ИИ-функции, семь лет поддержки и большую батарею. На второй строчке оказался Google Pixel 8 Pro, назвав его лучшим камерофоном. Замкнул тройку iPhone 15 Pro — администрация портала назвала его лучшим «Айфоном» в истории.

Самым универсальным смартфоном оказался OnePlus 12, лучшим складным гаджетом признали Motorola Razr 40 Ultra/Razr+, а лучшим бюджетником — Samsung Galaxy A14.

Лучшие смартфоны в различных категориях в январе 2024 года от Tech Advisor

Samsung Galaxy S24 Ultra — лучший смартфон по общим показателям Google Pixel 8 Pro — лучший камерофон iPhone 15 Pro — лучший iPhone в истории Google Pixel 7a — самый выгодный субфлагман OnePlus 12 — самый универсальный смартфон iPhone 15 — отличный вариант для апгрейда Motorola Razr 40 Ultra/Razr+ — лучший складной смартфон Samsung Galaxy A14 — лучший бюджетный смартфон Samsung Galaxy S23 Plus — лучший смартфон прошлого поколения Xiaomi 13 Pro — смартфон с самыми универсальными камерами.