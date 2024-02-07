Эксперты назвали лучшие смартфоны в разных категориях на начало 2024 года

Администрация портала Tech Advisor выпустила материал, посвящённый лучшим смартфонам по итогам января 2024 года. Эксперты отобрали 10 гаджетов. которые подойдут пользователям с самыми разными запросами.
Так, лучшим смартфоном на январь 2024 года эксперты признали Samsung Galaxy S24 Ultra, отметив его производительность, ИИ-функции, семь лет поддержки и большую батарею. На второй строчке оказался Google Pixel 8 Pro, назвав его лучшим камерофоном. Замкнул тройку iPhone 15 Pro — администрация портала назвала его лучшим «Айфоном» в истории.
Самым универсальным смартфоном оказался OnePlus 12, лучшим складным гаджетом признали Motorola Razr 40 Ultra/Razr+, а лучшим бюджетником — Samsung Galaxy A14.
Лучшие смартфоны в различных категориях в январе 2024 года от Tech Advisor
- Samsung Galaxy S24 Ultra — лучший смартфон по общим показателям
- Google Pixel 8 Pro — лучший камерофон
- iPhone 15 Pro — лучший iPhone в истории
- Google Pixel 7a — самый выгодный субфлагман
- OnePlus 12 — самый универсальный смартфон
- iPhone 15 — отличный вариант для апгрейда
- Motorola Razr 40 Ultra/Razr+ — лучший складной смартфон
- Samsung Galaxy A14 — лучший бюджетный смартфон
- Samsung Galaxy S23 Plus — лучший смартфон прошлого поколения
- Xiaomi 13 Pro — смартфон с самыми универсальными камерами.