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Лучшие смартфоны в начале 2024 года: Galaxy S24 Ultra, iPhone 15 Pro, Pixel 8 Pro, Galaxy A14 и другие

Эксперты назвали лучшие смартфоны в разных категориях на начало 2024 года
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Администрация портала Tech Advisor выпустила материал, посвящённый лучшим смартфонам по итогам января 2024 года. Эксперты отобрали 10 гаджетов. которые подойдут пользователям с самыми разными запросами.

Так, лучшим смартфоном на январь 2024 года эксперты признали Samsung Galaxy S24 Ultra, отметив его производительность, ИИ-функции, семь лет поддержки и большую батарею. На второй строчке оказался Google Pixel 8 Pro, назвав его лучшим камерофоном. Замкнул тройку iPhone 15 Pro — администрация портала назвала его лучшим «Айфоном» в истории.

Самым универсальным смартфоном оказался OnePlus 12, лучшим складным гаджетом признали Motorola Razr 40 Ultra/Razr+, а лучшим бюджетником — Samsung Galaxy A14.

Лучшие смартфоны в различных категориях в январе 2024 года от Tech Advisor

  1. Samsung Galaxy S24 Ultra — лучший смартфон по общим показателям
  2. Google Pixel 8 Pro — лучший камерофон
  3. iPhone 15 Pro — лучший iPhone в истории
  4. Google Pixel 7a — самый выгодный субфлагман
  5. OnePlus 12 — самый универсальный смартфон
  6. iPhone 15 — отличный вариант для апгрейда
  7. Motorola Razr 40 Ultra/Razr+ — лучший складной смартфон
  8. Samsung Galaxy A14 — лучший бюджетный смартфон
  9. Samsung Galaxy S23 Plus — лучший смартфон прошлого поколения
  10. Xiaomi 13 Pro — смартфон с самыми универсальными камерами.
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