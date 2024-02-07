В OnePlus объяснили, почему не поддерживают свои смартфоны по 7 лет — в отличие от Samsung

В последнее время производители Android-смартфонов начали расширять поддержку своих устройств, обещая вплоть до семи лет выпуска обновлений. Среди них в том числе Samsung с линейкой Galaxy S24 и Google с линейкой Pixel 8. Однако далеко не все производители гаджетов видят в этом какой-то смысл, включая президента OnePlus Киндера Лю.

Как рассказал топ-менеджер в интервью изданию Tom's Guide, многолетняя поддержка означает то, что разработчикам придётся выпускать обновления для устаревших смартфонов. К тому времени юзеры уже наверняка купят себе новый гаджет с более современными функциями, тогда как производитель будет вынужден поддерживать устройства, которыми почти никто не пользуется.

Нет никакого смысла просто поддерживать линейку смартфонов в течение длительного времени. Пользователю важны не только обновления ПО, но и удобство использования смартфона. Представьте, что ваш телефон — это сэндвич. Некоторые производители заявляют, что начинка их сэндвича — программное обеспечение устройства — будет вкусной и через семь лет. Но они не говорят вам, что хлеб в сэндвиче — пользовательский опыт — может заплесневеть через четыре года. Внезапно семилетняя политика обновления программного обеспечения не будет иметь значения, потому что остальная часть вашего опыта использования телефона ужасна.

Кроме того, Киндер Лю напомнил о батареях современных смартфонов, которые спустя семь лет точно придут в негодность. Сейчас новые гаджеты OnePlus предлагают пять лет поддержки, что остаётся оптимальным сроком для смартфонов, считает глава компании.