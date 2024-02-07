Представлен смартфон Nokia G22 Peach Edition — его можно ремонтировать самостоятельно

Финская компания HMD Global представила Nokia G22 Peach Edition — новый смартфон, ориентированный на ремонтопригодность. Гаджет отличается от прошлогодней G22 исключительно персиковым цветом и уже продаётся в Китае по цене в 1180 юаней — около 15 тысяч рублей.

Nokia G22 Peach Edition оснащён 6,52-дюймовым IPS-экраном с частотой обновления дисплея 90 Гц. Гаджет работает на базе восьмиядерного процессора UNISOC T606 с батареей 5050 мА/ч с 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти.

Главная особенность Nokia G22 — возможность отремонтировать практически любую деталь внутри смартфона своими руками. Покупатели могут в том числе снимать заднюю крышку и без сторонних инструментов заменить аккумулятор, а для более сложных манипуляций на сайте компании опубликовано руководство для разбора устройства.