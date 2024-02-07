Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Представлен яркий игровой 2К-монитор Redmi G Pro 27 с частотой 180 Гц

Представлен яркий игровой 2К-монитор Redmi G Pro 27 с частотой 180 Гц
Комментарии

Китайская компания Xiaomi представила новый монитор – Redmi G Pro 27. Устройство поступит в продажу уже в конце февраля по цене в 2200 юаней (около 28 тысяч рублей).

Redmi G Pro 27 — это 27-дюймовый монитор с Mini LED с разрешением 2К (2560 х 1440 пикселей) со временем отклика 1 мс и частотой обновления дисплея 180 Гц. Одна из главных особенностей экрана — подсветка яркостью до 1000 нит. В Xiaomi отмечают, что монитор обеспечивает охват 100% цветового пространства sRGB, 99% цветового пространства DCI-P3 и 97% цветового пространства Adobe RGB.

Производитель снабдил Redmi G Pro 27 специальной подставкой, которая позволяет наклонять его в разные стороны по своему усмотрению. Монитор также поддерживает по два порта DP1.4 и HDMI 2.0.

Материалы по теме
Фото
Xiaomi показала сверхбюджетный монитор Redmi G34WQ с разрешением 4K и частотой 180 Гц
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android