Представлен яркий игровой 2К-монитор Redmi G Pro 27 с частотой 180 Гц

Китайская компания Xiaomi представила новый монитор – Redmi G Pro 27. Устройство поступит в продажу уже в конце февраля по цене в 2200 юаней (около 28 тысяч рублей).

Redmi G Pro 27 — это 27-дюймовый монитор с Mini LED с разрешением 2К (2560 х 1440 пикселей) со временем отклика 1 мс и частотой обновления дисплея 180 Гц. Одна из главных особенностей экрана — подсветка яркостью до 1000 нит. В Xiaomi отмечают, что монитор обеспечивает охват 100% цветового пространства sRGB, 99% цветового пространства DCI-P3 и 97% цветового пространства Adobe RGB.

Производитель снабдил Redmi G Pro 27 специальной подставкой, которая позволяет наклонять его в разные стороны по своему усмотрению. Монитор также поддерживает по два порта DP1.4 и HDMI 2.0.