У группы Дмитрия Куплинова во «ВКонтакте» отобрали галочку верификации — дело в «Историях»

Популярный YouTube-блогер Дмитрий Куплинов лишился галочки верификации в своём сообществе «ВКонтакте». Как объяснил сам автор игровых роликов, дело в том, что по новым правилам сайта для него необходимо публиковать по 10 «Историй» в месяц.

Группа Дмитрия Куплинов без галочки верификации Фото: «Вконтакте»

В ближайшее время Куплинов займётся выполнением требований «ВКонтакте» и попытается вернуть галочку, подтверждающую официальность его группы.

Как вы могли заметить, с паблика сняли галочку. Всё потому, что теперь в ВК новые требования, по которым нужно не только посты выкладывать, но и сторизы — минимум 10 штук в месяц. Сейчас старых мемов туда накидаем, не пугайтесь, потом придётся и туда постить всякое. Такие дела.

Сейчас на официальное сообщество Дмитрия Куплинова во «ВКонтакте» подписано более 2,1 млн человек. Это одна из самых популярных групп на сайте, посвящённая видеоиграм.