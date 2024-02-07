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Хакеры использовали «умные» зубные щётки для DDoS-атаки — компания потеряла € 3 млн

Хакеры использовали «умные» зубные щётки для DDoS-атаки — компания потеряла € 3 млн
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Издание Aargauer Zeitung сообщило, что недавно сайт одной из швейцарских компаний подвергся крупной DDoS-атаке — для этой цели хакеры использовали три миллиона «умных» зубных щёток. Их модели не раскрываются, однако все они могли подключаться к мобильному приложению для отслеживания различных показателей.

В результате DDoS-атаки компания потеряла около € 3 млн (~ 181 млн рублей).

Любое устройство с Интернетом — потенциальная цель, которая может быть использована для DDoS-атак. Хакеры постоянно проверяют «умные» системы на наличие уязвимостей, а между производителями ПО и киберпреступниками постоянно идёт настоящая гонка вооружений.

Это уже не первая ситуация, когда хакеры используют в своих целях «умные» устройства их владельцев. Для DDoS-атак могут подойти практически любые гаджеты, которые могут подключаться к Интернету.

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