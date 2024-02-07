Вышли трейлер и постер хоррора «Тихое место: День первый» — премьера 28 июня

Компания Paramount Pictures опубликовала дебютный трейлер хоррора «Тихое место: День первый» — приквела серии фильмов «Тихое место». События картины будут происходить до событий первой части.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

В ленте покажут начало катастрофы, которая заставила «замолчать» весь мир. В один из дней на Землю обрушился метеоритный дождь, принёсший с собой орды смертоносных монстров — они обладают невероятно острым слухом, поэтому преследуют своих жертв по звуку.

«Тихое место: День первый» расскажет о двух героях, которые по трагичному стечению обстоятельств оказались в эпицентре трагедии в Нью-Йорке. Главные роли исполнили Джозеф Куинн, Алекс Вулф и Лупита Нионго. Режиссёром картины выступил Майкл Сарноски («Свинья»).

Мировая премьера фильма состоится 28 июня.

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