Опубликован локализованный постер фильма «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи

Компания Lionsgate опубликовала локализованный постер фильма «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи. Напомним, премьера шпионской комедии в кинотеатрах России состоится 25 апреля — через неделю после выхода в мировом прокате.

Действия новой ленты постановщика развернутся в 1939 году, когда Германия начала уничтожать британские войска в Европе. Тогда Уинстон Черчилль решает принять ответные меры и создаёт отряд спецагентов, способных нанести удар в тылу врага. Им разрешено использовать любые подходящие для этого методы, в том числе самые «неджентльменские» приёмы.

Главные роли исполнят Генри Кавилл («Ведьмак»), Алан Ричсон («Ричер»), Эйса Гонсалес («Малыш на драйве») и Тиль Швайгер («Достучаться до небес»).

Постер на русском языке

Фото: LIONSGATE