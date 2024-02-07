Смартфон Xiaomi Civi 4 официально покажут в мае — инсайдер

Китайский инсайдер Smart Pikachu рассказал, что смартфон Xiaomi Civi 4 официально покажут в мае этого года. Ожидается, что устройство будет работать на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3.

Также гаджет получит дисплей с разрешением 1,5K и закруглёнными краями. Другие технические подробности пока не раскрываются. Дату выхода и стоимость Xiaomi Civi 4 производитель раскроет в рамках официальной презентации.

Напомним, предшественник девайса в лице Xiaomi Civi 3 обладает 6,55-дюймовым изогнутым OLED-экраном с разрешением 2400×1080, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью в 1500 нит. Он работает на чипе MediaTek Dimensity 8200 Ultra и предлагает аккумулятор ёмкостью 4500 мА/ч.