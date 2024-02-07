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Фильм по аниме «Семья шпиона» выйдет в мировом прокате 19 апреля — новый трейлер

Sony Pictures раскрыла, что премьера полнометражного фильма по аниме «Семья шпиона» в мировом прокате состоится 19 апреля. Также компания опубликовала новый трейлер, в котором показала завязку истории и основных героев.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures Entertainment/WIT STUDIO.

Напомним, по сюжету манги шпиону для работы под прикрытием приходится завести семью. Однако фиктивная супруга оказывается наёмной убийцей, а приёмная дочь — телепатом.

«Код белый» получит оригинальный сценарий от автора манги Тацуей Эндо, не связанный с сериальной адаптацией. Первый сезон сериала «Семья шпиона» вышел в 2022 году и моментально стал хитом.

Фильм «Семья шпиона: Код белый» вышел в кинотеатрах Японии в декабре прошлого года. Пока неизвестно, доберётся ли лента до российского проката.