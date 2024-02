Дакота Джонсон, Педро Паскаль и Крис Эванс сыграют в новом фильме автора «Прошлых жизней»

Журналисты издания Variety сообщили, что в новом фильме режиссёра «Прошлых жизней» Селины Сон сыграет ряд известных актёров: Дакота Джонсон («Пятьдесят оттенков серого»), Педро Паскаль (сериал The Last of Us) и Крис Эванс (серия фильмов «Мстители»).

Будущая лента получила название Materialists («Материалисты»). Фильм будет выполнен в жанре романтической комедии и расскажет о высококлассной свахе, которая познакомилась с богатым человеком. Какие именно роли исполнят актёры, неизвестно.

Как и в случае с «Прошлыми жизнями», продюсерами картины выступят Кристин Вашон, Памела Коффлер и Дэвид Инохоса. В производстве комедии помогут киностудии A24, Killer Films и 2AM.

Сроки и дата премьеры «Материалистов» пока не раскрываются.