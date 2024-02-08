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В будущем Marvel будет делать упор на известные франшизы

В будущем Marvel будет делать упор на известные франшизы
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Глава Disney Боб Айгер заявил, что в данный момент Marvel Studios будет значительно сокращать количество своего выпускаемого контента. Цель кинокомпании — сосредоточиться на самых известных франшизах.

Например, если в разработке находился какой-то проект, рассказывающий про новую команду или что-то в этом духе, то его могут отменить в пользу новой части франшизы про известных фанатам героев. Например, про Мстителей или Человека-паука. Четвёртая часть с Томом Холландом, кстати, в работе.

Вероятно, такой шаг был сделан для того, чтобы сократить количество выпускаемых проектов в пользу их качества, поскольку все последние фильмы Marvel Studios оказывались посредственными и получали массу негативных отзывов от зрителей и критиков.

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