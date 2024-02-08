Новая часть «Чужого» выйдет под названием «Ромул»

По информации Deadline, новый фильм про ксеноморфов назвали «Чужой: Ромул».

По данным СМИ, этот фильм не будет связан с предыдущими картинами франшизы. Предполагается, что эта стратегия привлечёт новую аудиторию. Синопсис фильма гласит о том, что молодым людям из далёкого мира предстоит столкнуться с самой ужасающей формой жизни во вселенной. Как не сложно догадаться, речь идёт про ксеноморфов.

Фото: 20th Century Studios

Ранее сам Ридли Скотт, режиссёр первой части «Чужого», высказывался по поводу новой ленты. Постановщик назвал её «чертовски крутой».

Главные роли исполнили Кейли Спейни, Изабелла Мерсед, Эйлин Ву, Спайк Фирн, Дэвид Йонссон и Арчи Рено. Режиссёром ленты выступит Федерико Альварес.

Прокат ленты стартует 16 августа этого года.