«Моана 2» выйдет 27 ноября — появился первый тизер

Во время интервью каналу CNBC глава Disney Боб Айгер заявил, что мультфильм «Моана 2» выйдет 27 ноября этого года. Через восемь лет после премьеры первой части.

Вместе с этим в Сети появился и первый тизер проекта. Он длится всего 16 секунд — в ролике показали Моану на берегу какого-то острова. Также есть первый официальный кадр из мультфильма, на котором можно увидеть героиню и полубога Мауи.

Тизер

Видео доступно на YouTube-канале Walt Disney Animation Studios. Права на видео принадлежат Walt Disney Animation Studios.

Кадр

Фото: Disney

История второй части расскажет, как главная героиня, Моана, получает загадочное послание от своих предков, и в компании полубога Мауи, который был в оригинале, отправляется в Океанию.