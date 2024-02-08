Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Disney инвестировала в Epic Games $ 1,5 млрд

Disney инвестировала в Epic Games $ 1,5 млрд
Аудио-версия:
Комментарии

Disney на своём сайте объявила о том, что инвестировала в Epic Games $ 1,5 млрд. Это произошло в ходе масштабного сотрудничества двух компаний. По словам главы Disney Боба Айгера, это самая крупное вложение корпорации в игровую индустрию.

В ходе сотрудничества Disney и Epic Games создадут игровую вселенную на движке Unreal Engine 5 с интеграцией в Fortnite. Также стало известно, что основной упор как раз будут делать на королевскую битву — в ней появятся новые игры по мотивам брендов Disney — Marvel, Pixar, «Звёздные войны», «Аватар» и другие.

Вдобавок к этому представили и ролик коллаборации между Disney и Epic Games.

Видео доступно на YouTube-канале Fortnite. Права на видео принадлежат Epic Games.

Disney уверена, что сотрудничество позволит геймерам окунуться в новые истории и испытать массу свежих ощущений.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android